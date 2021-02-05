PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Тетяна Забожко |

355 тис. нових хворих: статистика коронавірусу в світі 5 лютого

Станом на вечір 5 лютого в світі зафіксовано 104 370 550 випадків Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в ще понад 355 тис. хворих. Такі дані наводить ВООЗ.

Коронавірус

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 271 180 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 422.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 26 172 274;
  • Індія – 10 802 591;
  • Бразилія – 9 339 420;
  • Росія – 3 934 606;
  • Велика Британія – 3 892 463.
Читайте
Спад захворюваності у США і карантин для туристів у Британії: Covid-19 у світі 5 лютого

Країни з найбільшою кількістю смертей:

  • США – 443 256;
  • Бразилія –227 563;
  • Мексика – 161 240;
  • Індія – 154 823;
  • Велика Британія – 110 250.

У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між Іраном і Перу.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 лютого коронавірус в  Україні зареєстровано у 1 237 169 людей. За останню добу було виявлено 4 923 нових випадки захворювання, з яких госпіталізували – 1 885. Одужало за вчора понад 8,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 158.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві – 321, Вінницькій області – 271, Волинській області – 127, Дніпропетровській області – 287, Донецькій області – 146.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка