Станом на вечір 5 лютого в світі зафіксовано 104 370 550 випадків Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в ще понад 355 тис. хворих. Такі дані наводить ВООЗ.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 271 180 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 422.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 26 172 274;
- Індія – 10 802 591;
- Бразилія – 9 339 420;
- Росія – 3 934 606;
- Велика Британія – 3 892 463.
Країни з найбільшою кількістю смертей:
- США – 443 256;
- Бразилія –227 563;
- Мексика – 161 240;
- Індія – 154 823;
- Велика Британія – 110 250.
У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між Іраном і Перу.
Коронавірус в Україні
Станом на 5 лютого коронавірус в Україні зареєстровано у 1 237 169 людей. За останню добу було виявлено 4 923 нових випадки захворювання, з яких госпіталізували – 1 885. Одужало за вчора понад 8,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 158.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві – 321, Вінницькій області – 271, Волинській області – 127, Дніпропетровській області – 287, Донецькій області – 146.