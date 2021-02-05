Станом на вечір 5 лютого в світі зафіксовано 104 370 550 випадків Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в ще понад 355 тис. хворих. Такі дані наводить ВООЗ.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 271 180 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 422.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 26 172 274;

Індія – 10 802 591;

Бразилія – 9 339 420;

Росія – 3 934 606;

Велика Британія – 3 892 463.

Країни з найбільшою кількістю смертей:

США – 443 256;

Бразилія –227 563;

Мексика – 161 240;

Індія – 154 823;

Велика Британія – 110 250.

У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між Іраном і Перу.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 лютого коронавірус в Україні зареєстровано у 1 237 169 людей. За останню добу було виявлено 4 923 нових випадки захворювання, з яких госпіталізували – 1 885. Одужало за вчора понад 8,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 158.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві – 321, Вінницькій області – 271, Волинській області – 127, Дніпропетровській області – 287, Донецькій області – 146.