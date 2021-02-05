Найближчим часом ситуація з коронавірусом у світі не поліпшиться, однак наявність вакцини дає надію на повернення до нормального життя.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

– З вакцинацією я бачу слабке світло наприкінці тунелю, але попереду ще важкі часи, ще довгий час ми будемо жити з вірусом, – зазначила Ангела Меркель.

За словами канцлера, варто чекати поліпшення епідситуації ближче до осені 2021 року.

Тоді можна буде говорити про ослаблення заходів.

Водночас вона вважає, що коронавірус не зникне. Він буде змінюватися, і світу доведеться з ним жити, як з грипом.

Коли закінчиться карантин

Посилені заходи карантину будуть діяти в Україні до весни 2022 року.

Такий прогноз озвучив начальник управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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Джерело: Укрінформ, RTL