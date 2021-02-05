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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Бачу слабке світло наприкінці тунелю: Меркель про ситуацію з коронавірусом

Найближчим часом ситуація з коронавірусом у світі не поліпшиться, однак наявність вакцини дає надію на повернення до нормального життя.

Ангела Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

– З вакцинацією я бачу слабке світло наприкінці тунелю, але попереду ще важкі часи, ще довгий час ми будемо жити з вірусом, – зазначила Ангела Меркель.

За словами канцлера, варто чекати поліпшення епідситуації ближче до осені 2021 року.

Тоді можна буде говорити про ослаблення заходів.

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Водночас вона вважає, що коронавірус не зникне. Він буде змінюватися, і світу доведеться з ним жити, як з грипом.

Коли закінчиться карантин

Посилені заходи карантину будуть діяти в Україні до весни 2022 року.

Такий прогноз озвучив начальник управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Детальніше про карантин в Україні та світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укрінформ, RTL

Фото: Dreamstime

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