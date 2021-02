Боррель на зустрічі з Лавровим наполіг на повному виконанні Мінських угод

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що під час спілкування з російським міністром закордонних справ у п’ятницю в Москві все ж підняв питання України.

Про це він написав у своєму Twitter.

I insisted in our discussion on the need for the full implementation of the Minsk agreement and respect for Ukraine’s territorial integrity. We also discussed the unsolved conflicts in our common neighbourhood, which should be addressed in line with Helsinki principles. (4)

