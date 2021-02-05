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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Боррель на зустрічі з Лавровим наполіг на повному виконанні Мінських угод

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що під час спілкування з російським міністром закордонних справ у п’ятницю в Москві все ж підняв питання України.

Жозеп Боррель

Про це він написав у своєму Twitter.

– Я наполіг в нашому обговоренні на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти у нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати відповідно до гельсінських принципів, – написав він.

На спільній прес-конференції після зустрічі з Сергієм Лавровим Боррель не згадував про Україну, хоча раніше обіцяв, що під час візиту передасть російській владі незмінну позицію ЄС про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

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Також ще перед візитом глави дипломатії у Москву, в ЄС запевняли, що представники говоритимуть про ув’язнення Олексія Навального та ситуацію в Сирії й Лівії.

Ввечері 5 лютого Російська Федерація відкликала дипломатичних представників трьох країн через підтримку лідера опозиції Олексія Навального. Міністерство зовнішніх справ РФ визнало послів Польщі, Німеччини та Швеції персонами нон ґрата.

За інформацією МЗС Росії, дипломати брали участь у мітингах 23 січня. Того дня 196 міст вийшли на акції протесту на підтримку Навального.

Фото: Dreamstime

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