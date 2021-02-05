У Європейському Союзі сподіваються на реєстрацію на території об’єднання російської вакцини проти коронавірусу Супутник V, про ефективність якої написали у медичному журналі Lancet
Про це під час прес-конференції у Москві 5 лютого заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.
– Сподіваюся, тепер Європейське агентство з лікарських засобів зможе сертифікувати цю вакцину для використання у країнах-учасницях Євросоюзу, – зазначив Жозеп Боррель.
Він привітав РФ з публікацією цього дослідження і додав, що для ЄС це хороша новина.
За його словами, нині у ЄС фіксується дефіцит вакцини проти коронавірусу.
Вакцина проти коронавірусу
У Мексиці схвалили до використання російську вакцину проти коронавірусу.
Також речовиною прищеплюють у РФ, її доправили до Білорусі та Угорщини.
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Джерело: Росія 24