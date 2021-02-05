Напередодні член палати представників США Джеймі Раскін направив листа адвокату екс-президента Дональда Трампа з проханням дати свідчення у справі про імпічмент у зв’язку з заворушеннями 6 січня, але він відмовився.

У відповіді йдеться про те, що цей запит є ознакою того, що Палата представників не може довести провину 45-го президента.

Цю інформацію підтвердив і його радник Джейсон Міллер, заявивши, що Трамп не даватиме свідчення “у неконституційному процесі”.

Процес щодо імпічменту розпочинається 9 лютого.

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Палата представників 13 січня вдруге оголосила 45-му президентові імпічмент, а 26 січня направила до Сенату резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Екс-президента звинувачують у підбурюванні до заворушень 6 січня, коли натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.