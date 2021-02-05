Імунітету на тероризм немає: у Бельгії засудили іранського дипломата Асаді

У Бельгії суд ув’язнив іранського дипломата Асадолу Асаді на 20 років за підготовку теракту неподалік Парижу у Франції.

Судове засідання проходило 4 лютого в Антверпені. Це перший процес за підозрою у тероризмі із реальним вироком для представника дипломатії Ірану в ЄС, починаючи з 1980-х років.

Засуджений Асадола Асаді був учасником угруповання, яке готувало теракт у Франції. Він був відповідальний за постачання вибухівки: силовики провели затримання у Німеччині, де він не мав дипломатичного імунітету.

– Постанова свідчить про два факти: дипломат не має імунітету за злочинні дії і відповідальність іранської держави за те, що могло завершитися вбивством невинних громадян, – заявив представник прокуратури Бельгії Жорж-Анрі Ботьє.

Представники МЗС Ірану з обуренням відреагували на рішення суду в Антверпені.

На їхню думку, дипломатичний імунітет означає захист від реальних судових вироків.

– Тому вони повинні нести відповідальність за грубе порушення прав нашого дипломата, включаючи нелюдські умови, з якими пан Асаді стикався під час ув’язнення в Німеччині та Бельгії, – йдеться у повідомленні.

У справі підготовки теракту під Парижем також було засуджено трьох спільників Асаді. Ними виявилися бельгійсько-іранський поет Мехрдад Арефані, а також іранська пара Насіме Наамі та Амір Саадуні.

Окрім тюремних термінів від 15 до 18 років, усіх ув’язнених було позбавлено бельгійського громадянства.

Теракт в Нью-Йорку

У Нью-Йорку 14 грудня терорист відкрив вогонь у кафедральному соборі Святого Іоанна Богослова.

Не чекаючи на завершення виступу хору під стінами храму, чоловік вибіг на сходи та відкрив вогонь з пістолетів в обох руках. Послухати хор зібралися близько 200 осіб.

Поліція, що охороняла месу, декілька разів наказувала чоловікові кинути зброю на землю.

Пораненого кулею полісмена терориста вдалося затримати без жодних жертв серед гостей собору. Нападник помер в лікарні.

Джерело: Аljazeera