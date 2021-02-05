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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Кількість щеплень перевищила кількість хворих на Covid-19 у світі – ВООЗ

Наразі кількість щеплень у світі перевищила показники захворюваності з початку пандемії коронавірусу. Про це повідомив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус під час брифінгу.

Коронавірус, вакцинація

Гебреісус заявив, що 75% щеплень роблять у 10 багатих країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП. Однак у близько 130 країнах, де проживає 2,5 млрд людей, не було проведено жодної ін’єкції.

За даними видання Bloomberg, найбільше доз вакцини було використано у США (36,7 млн), Китаї (31,2 млн) та Великій Британії (10,99 млн).

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ВООЗ закликала фармацевтичні компанії у світі посприяти збільшенню виробництва препарату проти коронавірусу. Організація закликає ділитися потужностями з розробниками вакцин.

Фото: Depositphotos

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