PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Понад 400 нелегальних мігрантів врятували біля берегів Лівії

Берегова охорона Лівії врятувала біля узбережжя країни мігрантів. Понад 400 людей після проведення рятувальної операції доправили до столиці, міста Тріполі.

море

За інформацією ООН, людей забрали двома суднами.

Після прибуття на берег їм надали необхідну допомогу.

Водночас інформації про поранених або постраждалих немає.

Як повідомляють представники Міжнародної організації з міграції, протягом 2020 року понад 300 мігрантів загинуло на маршруті центрального Середземномор’я, понад 400 – пропали безвісти, майже 12 тис. – були врятовані і повернуті до Лівії.

Читайте
Байден скасував низку указів Трампа щодо міграційної політики

Затонуло судно з мігрантами

У листопаді 2020 року поблизу Канарських островів затонула шлюпка з нелегальними мігрантами.

Щонайменше семеро людей загинуло.

Більше новин про нелегальну міграцію у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Хinhua

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка