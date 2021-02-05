Берегова охорона Лівії врятувала біля узбережжя країни мігрантів. Понад 400 людей після проведення рятувальної операції доправили до столиці, міста Тріполі.

За інформацією ООН, людей забрали двома суднами.

Після прибуття на берег їм надали необхідну допомогу.

Водночас інформації про поранених або постраждалих немає.

Як повідомляють представники Міжнародної організації з міграції, протягом 2020 року понад 300 мігрантів загинуло на маршруті центрального Середземномор’я, понад 400 – пропали безвісти, майже 12 тис. – були врятовані і повернуті до Лівії.

Читайте Байден скасував низку указів Трампа щодо міграційної політики

Затонуло судно з мігрантами

У листопаді 2020 року поблизу Канарських островів затонула шлюпка з нелегальними мігрантами.

Щонайменше семеро людей загинуло.

Більше новин про нелегальну міграцію у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Хinhua