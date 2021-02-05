У країні жодного випадку Covid-19: Північна Корея просить 2 млн доз вакцини

Корейська Народно-Демократична Республіка надіслала офіційний запит на отримання вакцини від коронавірусу.

З початку пандемії офіційний Пхеньян не зафіксував жодного випадку Covid-19 в країні.

За даними Глобального альянсу вакцин та імунізації (GAVI), Північна Корея може отримати вакцину в межах ініціативи COVAX.

Зазначається, що КНДР може претендувати на майже 2 млн доз вакцини від коронавірусу, оскільки населення республіки складає 25,6 млн осіб.

Фонд COVAX об’єднує 186 держав. Станом на січень передзамовлення вакцини з різних країн світу досягли 1 млрд доз.

Мета програми – справедливий розподіл вакцини від коронавірусу між розвинутими та бідними країнами.

Південна Корея схвалила власний препарат проти Covid-19

Днями у Південній Кореї затвердили препарат CT-P59 для лікування коронавірусу, який пришвидшує відновлення після хвороби.

МОЗ країни запевняє, що препарат CT-P59, який має форму внутрішньовенної ін’єкції, можна застосовувати для пацієнтів груп ризику.

Для отримання об’єктивних результатів ефективності препарату під час третьої фази випробувань виробники залучать понад 10 країн.