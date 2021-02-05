У Словаччині британський штам коронавірусу став основною причиною нових випадків Covid-19 в країні. За попередніми результатами, його виявили у 71% випадків позитивних результатів тестів.

Про це повідомив прем’єр-міністр республіки Ігор Матович.

Британський штам коронавірусу був виявлений у 91% хворих, госпіталізованих з Covid-19 в Університетській клініці Кошице – найбільшому місті східної частини Словаччини. У цій лікарні перебувають на лікуванні близько 300 пацієнтів.

Словацький прем’єр через прискорення поширення в республіці британського штаму коронавірусу вважає передчасним повернення учнів до шкіл, що, як планувала влада, повинно було відбутися наступного понеділка.

У Словаччині, населення якої складають близько 5,5 млн громадян, загальна кількість інфікованих коронавірусом за час пандемії склала 259 533 хворих.

Померло 5 050 жителів країни. Наразі в республіці госпіталізовано 3 376 тих, що заразилися, з них 293 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Джерело: Словацьке радіо