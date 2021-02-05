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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У ВООЗ занепокоєні ефективністю вакцин проти нових штамів Covid-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я висловили стурбованість щодо ефективності вакцини проти нових штамів коронавірусу.

Вакцинація

Про це заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

За його словами, це велике питання, яке викликає занепокоєння.

Крім того, він вважає, що країнам ЄС необхідно об’єднатися, щоб прискорити процес вакцинації.

А компанії мають збільшити свої виробничі потужності.

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Вакцинація проти коронавірусу

У ВООЗ закликали розвинені країни трішки повільніше вакцинувати своїх громадян, щоб вакцини вистачило всім.

Крім того, в організації закликали ділитися речовиною з біднішими країнами. Лише так вийде ефективно протистояти коронавірусу.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: France 24, AFP

Фото: Dreamstime

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