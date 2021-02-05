Угорщина має намір розпочати щеплення російською вакциною наступного тижня

В Угорщині може розпочатись вакцинація проти коронавірусу російським препаратом Супутник V з наступного тижня, одразу після надання дозволу на екстренне використання.

Про це заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан.

За його словами, китайська та російська вакцини вже використовуються у Сербії, тому там можна побачити обнадійливий результат.

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Росія, відповідно до угоди з Угорщиною, впродовж наступних трьох місяців повинна здійснити постачання 2 млн доз вакцини. Минулого тижня Угорщина вже отримала перші 40 тис. доз.

Окрім того прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що до цього часу близько 264 тис. угорців – медичних працівників та людей похилого віку – отримали одну дозу вакцини Pfizer або Moderna, а близько 92 тис. осіб отримали дві дози.

За його словами, до середини березня всі, хто зареєструвався на вакцину у віці старше 60 років, будуть щеплені.

Ще 21 січня Угорщина видали тимчасовий дозвіл на використання російської вакцини проти коронавірусу Супутник V.

Препарат на території країни застосовуватимуть впродовж шести місяців. Після закінчення цього терміну дозвіл можуть продовжити ще на шість місяців.

Джерело: 444