У Великій Британії з 15 лютого вводиться 10-денний карантин для тих, хто приїжджає з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

З 15 лютого всіх туристів, які прибувають до Великої Британії з 33 країн так званої червоної зони, розміщуватимуть у Covid-готелях для проходження 10-денного карантину.

Ця умова стосується також британських громадян, які повертаються додому з країн з високим ризиком зараження.

Карантинні готелі будуть розміщені біля аеропортів, зокрема Хітроу, Гатвік, Лондон-Сіті, Бірмінгем, Брістоль, Манчестер, Единбург, Глазго і Абердін.

Пасажирам доведеться залишатися в своїх кімнатах протягом 10 днів, вийти на повітря можна буде лише у супроводі охоронців.

У британському уряді заявляли, що такі карантинні заходи дозволять знизити ризик ввезення до країни нових потенційно небезпечних мутацій коронавірусу.

До списку держав з підвищеним рівнем захворювання на Covid-19 потрапили Бразилія, низка країн Південної Америки, ПАР і сусідні з нею – Португалія та Кабо-Верде.