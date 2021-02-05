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Валентина Летяк |

Велика Британія відкриє Covid-готелі для туристів з країн червоної зони

У Великій Британії з 15 лютого вводиться 10-денний карантин для тих, хто приїжджає з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Велика Британія

З 15 лютого всіх туристів, які прибувають до Великої Британії з 33 країн так званої червоної зони, розміщуватимуть у Covid-готелях для проходження 10-денного карантину.

Ця умова стосується також британських громадян, які повертаються додому з країн з високим ризиком зараження.

Карантинні готелі будуть розміщені біля аеропортів, зокрема Хітроу, Гатвік, Лондон-Сіті, Бірмінгем, Брістоль, Манчестер, Единбург, Глазго і Абердін.

Пасажирам доведеться залишатися в своїх кімнатах протягом 10 днів, вийти на повітря можна буде лише у супроводі охоронців.

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У британському уряді заявляли, що такі карантинні заходи дозволять знизити ризик ввезення до країни нових потенційно небезпечних мутацій коронавірусу.

До списку держав з підвищеним рівнем захворювання на Covid-19 потрапили Бразилія, низка країн Південної Америки, ПАР і сусідні з нею – Португалія та Кабо-Верде.

Джерело: ВВС

Фото: Pexels

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