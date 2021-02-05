Євросоюз повинен мати чітку позицію щодо України у переговорах з Росією – Макрон

У переговорах з Росією позиція Європейського Союзу щодо України повинна бути твердою і єдиною. У цьому переконаний президент Франції Еммануель Макрон.

– У критичних ситуаціях, які заходять у глухий кут, що стосуються України, а також Навального, надзвичайно важливо бути твердими і мати повну солідарність, – зауважив Макрон.

На думку президента Франції, у відносинах із Москвою Європа повинна вести всеохопний діалог та дискусію. Оскільки результати попередньої стратегії щодо України, а також чинної щодо Білорусі не є позитивними.

Крім того, за його словами, неможливо встановити мир і стабільність на Європейському континенті без ведення переговорів з РФ.

Напередодні Еммануель Макрон заявляв, що Франція робитиме все необхідне для просування миру на Донбасі.

Водночас він наголошував, важливо, щоб сторони дотримувалися домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в межах нормандського формату.