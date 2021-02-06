Байден не хоче надавати Трампу доступ до брифінгів розвідки

Президент США Джо Байден заявив, що його попереднику Дональду Трампу не варто надавати доступ до брифінгів щодо питань безпеки через його непостійну поведінку.

Джо Байден не уточнив, які наслідки матиме доступ Трампа до секретних звітів, але натякнув, що колишньому президентові не можна довіряти зберігати конфіденційну інформацію.

– Я не думаю, що в нього є необхідність брати участь у брифінгах із розвідки, – сказав пан Байден.

США мають традицію дозволяти колишнім президентам брати участь у брифінгах щодо питань безпеки. Такий ввічливий жест надає чинний президент.

Імпічмент Дональда Трампа

Палата представників 13 січня вдруге оголосила 45-му президентові імпічмент, а 26 січня направила до Сенату резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Екс-президента звинувачують у підбурюванні до заворушень 6 січня, коли натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Джерело: CBS News