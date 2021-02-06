Фахівцям Всесвітньої організації охорони здоров’я, які прибули до китайського міста Ухань вивчати походження коронавірусу, влада країни надала доступ до всіх необхідних об’єктів.

Вони змогли відвідати всі приміщення та поспілкуватися з людьми, які їх цікавили.

– Ми надали стороні, яка нас приймала, список. Як бачите, згідно з інформацією про те, де ми були, ми відвідали усі ключові місця, – повідомив один з експертів ВООЗ Пітер Дашак.

Найближчим часом експерти проаналізують зібрані дані.

Попередні висновки і результати дослідження ВООЗ має оголосити під час брифінгу наступної середи, 10 лютого 2021 року.

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Після цього фахівці залишать Китай.

Місія ВООЗ до Китаю

14 січня 2021 року науковці ВООЗ прибули до Китаю для вивчення коронавірусу.

Вони розпочали роботу після проходження двотижневого карантину.

Детальніше про місію ВООЗ до Китаю читайте на Фактах ICTV.