У Китаї офіційно дозволили масово використовувати вакцину проти коронавірусу від Sinovac Biotech, про постачання цієї речовини раніше домовилася Україна.
Регулятор видав умовне схвалення препарату, йдеться у повідомленні компанії від 6 лютого 2021 року.
– Національне управління з виробництва лікарських препаратів Китаю схвалило розробку нової вакцини, – написали представники прес-служби Sinovac Biotech.
Вакцину вже використовують для імунізації людей, які перебувають у групі ризику. Тепер її можна застосовувати для масової вакцинації.
Подібні умовні схвалення допомагають виводити на ринок ліки тоді, коли клінічні випробування ще тривають і відповідають стандартам не за усіма параметрами, але загальні результати показують, що методи лікування працюватимуть.
Речовина компанії Sinovac Biotech стала другою вакциною, яку схвалили у Китаї, до цього дозвіл отримала вакцина від Sinopharm.
Водночас препарат Sinovac Biotech вже схвалили у Туреччині та Бразилії.
Китайська вакцина проти коронавірусу
У МОЗ заявляли, що Україна домовилася про постачання китайської вакцини.
Відомство очікувало на її схвалення у країні-розробнику.
Детальніше про вакцину проти коронавірусу від Sinovac Biotech читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Sinovac Biotech, AFP