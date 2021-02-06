У Китаї офіційно дозволили масово використовувати вакцину проти коронавірусу від Sinovac Biotech, про постачання цієї речовини раніше домовилася Україна.

Регулятор видав умовне схвалення препарату, йдеться у повідомленні компанії від 6 лютого 2021 року.

– Національне управління з виробництва лікарських препаратів Китаю схвалило розробку нової вакцини, – написали представники прес-служби Sinovac Biotech.

Вакцину вже використовують для імунізації людей, які перебувають у групі ризику. Тепер її можна застосовувати для масової вакцинації.

Подібні умовні схвалення допомагають виводити на ринок ліки тоді, коли клінічні випробування ще тривають і відповідають стандартам не за усіма параметрами, але загальні результати показують, що методи лікування працюватимуть.

Речовина компанії Sinovac Biotech стала другою вакциною, яку схвалили у Китаї, до цього дозвіл отримала вакцина від Sinopharm.

Водночас препарат Sinovac Biotech вже схвалили у Туреччині та Бразилії.

Китайська вакцина проти коронавірусу

У МОЗ заявляли, що Україна домовилася про постачання китайської вакцини.

Відомство очікувало на її схвалення у країні-розробнику.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу від Sinovac Biotech читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Sinovac Biotech, AFP