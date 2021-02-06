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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Понад 15 тис. смертей за добу: статистика коронавірусу у світі на 6 лютого

У світі станом на суботу, 6 лютого, зафіксували 104 956 439 випадків коронавірусу, за добу – 460 906.

мужчина в маске

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 290 488 пацієнтів, за добу – 15 407.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 26 418 016 (+124 866)
  • Індія – 10 814 304 (+11 713)
  • Бразилія – 9 396 293 (+56 873)
  • Росія – 3 951 233 (+16 627)
  • Велика Британія – 3 911 577 (+19 114).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 452 186 (+5 182)
  • Бразилія – 228 795 (+1 232)
  • Мексика – 162 922 (+1 682)
  • Індія – 154 918 (+95)
  • Велика Британія – 111 264 (+1 014).

Карантин у світі

У ВООЗ відзначили уповільнення темпів поширення коронавірусної інфекції, але наголосили на необхідності продовжити дотримуватися заходів профілактики зараження.

В Іспанії заборонили використовувати вакцину AstraZeneca для літніх людей. Граничний вік для використання препарату – 55 років.

Кількість людей, що вакцинувалася від Covid-19, перевищила кількість осіб, що інфікувалися вірусом за весь час пандемії.

У Китаї схвалили вакцину від Sinovac Biotech. Тепер її можна використовувати для масової вакцинації.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 лютого виявили 4 310 нових випадків. Було проведено понад 25 тис. тестувань. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 241 479 українців.

Фото: Depositphotos

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