У Китаї офіційно дозволили масово використовувати вакцину проти коронавірусу від Sinovac Biotech. Про постачання цієї речовини раніше домовилася Україна.

Розробку нової вакцини схвалили в Національному управлінні з виробництва лікарських препаратів Китаю.

Зараз же вакцину використовують для імунізації людей, які перебувають у групі ризику.

Уповільнення темпів поширення Covid-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я фіксують уповільнення темпів поширення коронавірусу. За словами експерта ВООЗ Марії ван Керкхове, у першу чергу, цьому сприяють заходи, які запроваджують країни для переривання ланцюжків розсповсюдження.

У Бельгії уряд послаблює карантин. Із 13 лютого в країні можуть відновити роботу перукарні. Косметологічні, манікюрні салони та масажні кабінети можуть відкритися 1 березня.

Розслідування місії ВООЗ у Китаї

Влада Китаю надала фахівцям Всесвітньої організації охорони здоров’я, які прибули до китайського міста Ухань вивчати походження коронавірусу, доступ до всіх необхідних об’єктів. Науковці змогли відвідати всі приміщення та поспілкуватися з людьми, які їх цікавили. Найближчим часом експерти проаналізують зібрані дані.

Кількість хворих на Covid-19

Станом на ранок 6 лютого в Україні підтвердили 1 241 479 випадків коронавірусу. За останню добу – 4 310 нових хворих. Серед нових пацієнтів – 220 дітей та 191 медпрацівник.

За день в Україні від коронавірусу померло 129 людей, за увесь час – 23 516. Одужало за добу 7 158 українців, загалом – 1 070 749 осіб.

Протягом останнього дня в Україні провели 25 590 тестувань методом ПЛР, за час пандемії – 6 376 032.

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