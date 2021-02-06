У Всесвітній організації охорони здоров’я фіксують уповільнення темпів поширення коронавірусу.
Про це заявила експерт ВООЗ Марія ван Керкхове.
– Це відбувається завдяки низці факторів, але, першочергово, завдяки тим заходам, які запроваджують країни і які дозволяють переривати ланцюжки розповсюдження і запобігати новим випадкам, – зазначила Марія ван Керкхове.
За її словами, одним із цих чинників є вакцинація проти коронавірусу.
Водночас у ВООЗ закликають і надалі дотримуватися карантинних заходів.
Нові штами коронавірусу
У ВООЗ занепокоєні поширенням нових штамів коронавірусу та тим, що вакцини можуть бути неефективними проти них.
На думку експертів, це питання потребує додаткового вивчення.
Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ТАСС, РБК-Україна