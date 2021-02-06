У Всесвітній організації охорони здоров’я фіксують уповільнення темпів поширення коронавірусу.

Про це заявила експерт ВООЗ Марія ван Керкхове.

– Це відбувається завдяки низці факторів, але, першочергово, завдяки тим заходам, які запроваджують країни і які дозволяють переривати ланцюжки розповсюдження і запобігати новим випадкам, – зазначила Марія ван Керкхове.

За її словами, одним із цих чинників є вакцинація проти коронавірусу.

Водночас у ВООЗ закликають і надалі дотримуватися карантинних заходів.

Нові штами коронавірусу

У ВООЗ занепокоєні поширенням нових штамів коронавірусу та тим, що вакцини можуть бути неефективними проти них.

На думку експертів, це питання потребує додаткового вивчення.

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Джерело: ТАСС, РБК-Україна