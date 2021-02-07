Коронавірус поширюється світом, забираючи життя мільйонів людей. За статистикою ВООЗ, станом на 7 лютого у світі коронавірус виявили у 104,9 млн людей. А за весь час пандемії померли 2,2 млн осіб.

Факти ICTV підготували головні новини про Covid-19 станом на 7 лютого.

Коронавірус в Україні

7 лютого коронавірус в Україні підтвердили у 3 370 людей, а за весь час пандемії – 1 244 849. Від ускладнень, які спричинив коронавірус, померла 81 людина, загалом – 23 597.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

В Україні повідомили, що українських військових почнуть вакцинувати від Covid-19 наприкінці лютого. Щеплення отримають ті, хто стримує збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 залишаються США (26,4 млн), Індія (10,8 млн), Бразилія (9,3 млн), Російська Федерація (3,9 млн) та Велика Британія (3,9 млн).

Велика Британія не вводитиме Covid-паспорти вакцинації. У разі потреби британські лікарі видаватимуть довідку про вакцинацію.

Водночас влада Фінляндії планує впровадити сертифікат про проходження вакцинації, який мав би спростити громадянам поїздки за кордон. Пред’являти можна буде як безпосередньо роздруківку сертифіката, так і штрих-код або куар-код на смартфоні.

Греція посилила карантинні обмеження в деяких частинах країни, зокрема в Афінах, щоб зупинити поширення коронавірусу після сплеску інфекції.

У США розповіли про результати введення суворого маскового режиму. У тих американських штатах, де запровадили обов’язковий масковий режим, зменшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.

Як відбуватиметься вакцинація від Covid-19 в Україні

Підготовка до вакцинації в Україні почалась із вересня.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, буде дві платформи. Перша – це мобільні бригади, які вакцинуватимуть людей за персональними списками. До складу бригад входитимуть дві медсестри, водій, реєстратор і, скоріше за все, лікар.

Друга платформа – це пункти щеплень, які створюватимуться в Центрах первинної медико-санітарної допомоги, в амбулаторіях, в закладах амбулаторно-поліклінічної допомоги.