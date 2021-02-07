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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У колонії в РФ помер українець, якого заразили ВІЛ і не надали меддопомоги

У виправній колонії №1 російської Республіки Адигея помер 49-річний громадянин України Володимир Здоренко.

тюрьма в России

Провідний експерт регіонального центру прав людини Роман Мартиновський повідомив, що чоловік помер 5 лютого внаслідок неналежного надання медичної допомоги. За його інформацією, Здоренко був засуджений у Криму за крадіжку.

В порушення Міжнародного гуманітарного права (МГП) українця у 2019 році вивезли до Росії для відбування покарання.

Мартиновський зазначив, що у місцях позбавлення волі Здоренка заразили ВІЛ-інфекцією. Українцю не було надано необхідну медичну допомогу, що також є порушенням МГП.

Кримська правозахисна група зазначає, що своїми діями щодо Здоренка Росія порушила кілька принципів МГП. Йдеться про 38 статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Воно передбачає право людей, що перебувають під захистом, на медичну допомогу на рівні із громадянами країни, на території якої вони перебувають.

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А також про порушення 76 статті Конвенції, яка зобов’язує окупаційні органи забезпечувати належний санітарний та харчовий режим для людей, котрі перебувають під захистом і звинувачуються у вчиненні злочину.

У виправній колонії №1 Республіки Адигея протягом 2016-2020 років уже гинули інші громадяни України, зокрема Валерій Керімов, Олександр Перро, Дмитро Серпик, Сергій Самохвалов та Андрій Титков.

Джерело: Кримська правозахисна група

Фото: Depositphotos

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