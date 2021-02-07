Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав ініціативу білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської щодо міжнародного дня солідарності з Білоруссю. Він висловив підтримку білорусам від імені України.

Про це Кулеба заявив у соціальних мережах.

– Україна підтверджує свою солідарність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія, – зазначив міністр.

Він додав, що білоруський народ повинен мати право вирішувати власне майбутнє.

Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2021

Опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. У різних країнах світу проходять акції підтримки білоруського народу.

9 лютого виповниться рівно півроку з початку протестів у Білорусі.

Протести в Білорусі

Після переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі на виборах, які пройшли 9 серпня 2020 року, у країні спалахнули протести.

Однак влада не прислухалася до людей. Замість цього Лукашенко за допомогою силовиків розганяв акції і провів таємну інавгурацію.

Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Дмитро Кулеба