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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

В Індонезії село затопило “кривавою” водою

Індонезійське село затопила криваво-червоною водою після повені на місцевій фабриці з виробництва виробів з батиком.

Индонезия

Батик – це різні техніки розпису тканини в ручну за допомогою воску та барвника.

Район на південь від міста Пекалонган славиться традиційними текстильними виробами з воску і барвника.

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Тисячі користувачів соціальних мереж поділилися знімками кольоровий води. Представник місцевої служби допомоги підтвердив, що вони справжні.

Це не перший подібний випадок у цій місцевості. Так, минулого місяця зеленою водою затопило сусіднє село.

Землетрус в Індонезії

Землетрус в Індонезії на острові Сулавесі 15 січня вщент зруйнував місцеву лікарню. Амплітуда коливань досягла 6,2 бали.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів більше десятка пацієнтів та персоналу. Відомо про34 загиблих та десятки постраждалих.

Фото: Depositphotos

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