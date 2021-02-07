В Індонезії село затопило “кривавою” водою

Індонезійське село затопила криваво-червоною водою після повені на місцевій фабриці з виробництва виробів з батиком.

Батик – це різні техніки розпису тканини в ручну за допомогою воску та барвника.

Район на південь від міста Пекалонган славиться традиційними текстильними виробами з воску і барвника.

Тисячі користувачів соціальних мереж поділилися знімками кольоровий води. Представник місцевої служби допомоги підтвердив, що вони справжні.

Це не перший подібний випадок у цій місцевості. Так, минулого місяця зеленою водою затопило сусіднє село.

Землетрус в Індонезії