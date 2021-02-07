В Індонезії село затопило “кривавою” водою

Індонезійське село затопила криваво-червоною водою після повені на місцевій фабриці з виробництва виробів з батиком.
Батик – це різні техніки розпису тканини в ручну за допомогою воску та барвника.
Район на південь від міста Пекалонган славиться традиційними текстильними виробами з воску і барвника.
Тисячі користувачів соціальних мереж поділилися знімками кольоровий води. Представник місцевої служби допомоги підтвердив, що вони справжні.
Це не перший подібний випадок у цій місцевості. Так, минулого місяця зеленою водою затопило сусіднє село.
Jenggot banjir getih… pic.twitter.com/MLOfRCeuWi
— Kang Dien (@Udien_Marbot) February 6, 2021
Землетрус в Індонезії
Землетрус в Індонезії на острові Сулавесі 15 січня вщент зруйнував місцеву лікарню. Амплітуда коливань досягла 6,2 бали.
Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів більше десятка пацієнтів та персоналу. Відомо про34 загиблих та десятки постраждалих.