В Японії дискримінують медиків через Covid-19

В Японії результати проведеного дослідження виявили майже 700 випадків цькування або дискримінації медичних працівників, які борються з коронавірусом.
Цю інформацію надала Японська медична асоціація. Дані зібрані в період з жовтня до грудня 2020 року.
Загалом виявили 698 випадків дискримінації. Медикам відмовляли у відвідуванні перукарень та інших закладів з через те, що вони працюють у медичних установах.
Також деякі повідомляли про те, що надходили образливі дзвінки від сусідів, коли в їхніх колег був зареєстрований коронавірус.
Асоціація повідомила, що подібні випадки були виявлені у всій країні. Вони пов’язані з необгрунтованою дискримінацією, яка могла психологічно нашкодити медпрацівникам.
Японія передумала ув’язнювати хворих на Covid-19
У січні Японія відмовилася від ідеї ув’язнювати інфікованих Covid-19 людей за незгоду на госпіталізацію.
План передбачав внесення правової поправки в чинний закон, яка дозволила б призначити тюремне ув’язнення терміном до одного року або штраф до 1 мільйона ієн ($9 500) для пацієнтів, які відмовляються від госпіталізації.
Джерело: NHK