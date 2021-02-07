В Японії дискримінують медиків через Covid-19

В Японії результати проведеного дослідження виявили майже 700 випадків цькування або дискримінації медичних працівників, які борються з коронавірусом.

Цю інформацію надала Японська медична асоціація. Дані зібрані в період з жовтня до грудня 2020 року.

Загалом виявили 698 випадків дискримінації. Медикам відмовляли у відвідуванні перукарень та інших закладів з через те, що вони працюють у медичних установах.

Також деякі повідомляли про те, що надходили образливі дзвінки від сусідів, коли в їхніх колег був зареєстрований коронавірус.

Асоціація повідомила, що подібні випадки були виявлені у всій країні. Вони пов’язані з необгрунтованою дискримінацією, яка могла психологічно нашкодити медпрацівникам.

Японія передумала ув’язнювати хворих на Covid-19

У січні Японія відмовилася від ідеї ув’язнювати інфікованих Covid-19 людей за незгоду на госпіталізацію. План передбачав внесення правової поправки в чинний закон, яка дозволила б призначити тюремне ув’язнення терміном до одного року або штраф до 1 мільйона ієн ($9 500) для пацієнтів, які відмовляються від госпіталізації.

Джерело: NHK