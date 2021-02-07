Станом на 7 лютого у світі виявили 105 394 301 випадок коронавірусу, за добу – 432 332.

Від ускладнень Covid-19 померло понад 2,3 млн пацієнтів, за останні 24 год зафіксовано 11 752 смертей. Такі дані надає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Лідери за кількістю випадків коронавірусу

США – 26 547 977;

Індія – 10 826 363;

Бразилія – 9 447 165;

Російська Федерація – 3 967 281;

Велика Британія – 3 929 839.

Де найбільше смертей від Covid-19

США – 455 735;

Бразилія – 230 034;

Індія – 154 996;

Велика Британія – 112 092;

Італія – 91 003.

Греція посилила карантинні заходи в країні. Велика Британія повідомила, що не буде вводити так звані паспорти вакцинації. У разі потреби лікарі видаватимуть пацієнтам відповідні довідки.

Водночас влада Фінляндії ухвалила рішення про запровадження сертифікатів вакцинації.

Коронавірус в Україні

7 лютого МОЗ України повідомило про 1 244 849 випадків коронавірусу, 3 370 – за добу.

Від Covid-19 померло українців 23 597. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.