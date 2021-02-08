У Японії створили тестовий комплект, який дозволяє виявити коронавірус на предметах та різних поверхнях.

Пристосування від компанії Shimadzu Corp. допомагає фіксувати вірус на поверхнях дверних ручок, клавіатурі, кранах.

Для цього необхідно потерти поверхню предмета ватною паличкою, а потім помістити її до ємності зі спеціальним розчином. Протягом 100 хвилин буде готовий результат.

Набір складається зі спеціального концентрату і реагенту, завдяки яким можна визначити наявність вірусу.

За допомогою одного набору можна провести до 100 тестів, його вартість $2,8 тис.

Компанія-розробник вже розпочала продавати набори.

Коронавірус у світі

З моменту появи коронавірусу у світі активно борються з його поширенням.

Науковці виготовили тести для визначення вірусу в організмі людини, а також вакцини проти нього.

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Джерело: Kyodo News