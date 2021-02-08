Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреесус зазначив, що затягування процесу вакцинації проти коронавірусу може бути небезпечним.

Про це він сказав на Всеукраїнському форумі Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді.

За його словам, затягування щеплення людей з найбільших груп ризику призведе до більшої мутації вірусу.

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Окрім того Гебреесус повідомив, що незважаючи на те, що кількість вакцин перевищила кількість людей, які інфікувалися, світ зіткнувся з проблемою нерівномірного розподілу вакцин від коронавірусу.

Відповідно, майже дві третини людей у країнах, де проживає 2,5 млрд населення, не мають жодної вакцини і несуть серйозний ризик передачі інфекції.

– Ми розуміємо, що всі уряди намагаються захистити власний народ, але більшість країн, які вже провели вакцинацію медпрацівників та літніх людей, можуть у найкращий спосіб захистити світ, якщо поділяться вакцинами з іншими країнами, щоб вони теж це могли зробити, – зазначив Гебреесус.

ВООЗ

У ВООЗ зазначили, що Україна буде включена в першу чергу постачання вакцин від Covid-19 у рамках ініціативи COVAX.

Гебреесус заявив, що ВООЗ продовжуватиме надавати Україні свою підтримку для того, щоб зупинити передання вірусу і рятувати життя, щоб відбудовувати нормальне життя країни.