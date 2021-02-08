Pfizer планує вдвічі скоротити час на виготовлення вакцини від Covid-19

Фармакологічна компанія Pfizer має намір вдвічі скоротити час на виробництво вакцини проти коронавірусу.

Наразі для виготовлення однієї партії препарату потрібно 110 днів. Сама фармкомпанія працює над тим, щоб зменшити цей час та скоротити його до 60 днів.

У компанії зазначили, що оскільки США прискорюють темпи вакцинації, то зменшення часу на виготовлення препарату допоможе уникнути прогалин у кампанії вакцинації. Водночас, лише за останній місяць Pfizer вдвічі збільшили обсяги виробництва.

Читайте Угорщина має намір розпочати щеплення російською вакциною наступного тижня

Компанія також розширює і виробничі потужності, вони додали три лінії на трьох своїх заводах.

Pfizer виробляє кожну партію препарату поетапно: починає у Міссурі, далі – в Массачусетсі та закінчує в Мічигані.

Pfizer в Україні

У лютому 2021 року Україна має отримати 117 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer. Партію речовини передадуть країні у межах ініціативи COVAX.

Генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик зазначила, що в України є гарні шанси отримати вакцину проти коронавірусу не лише у межах глобальної ініціативи COVAX, але й завдяки двостороннім контрактам.

Джерело: USA Today