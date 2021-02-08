Сполучені Штати Америки допоможуть Україні у транспортуванні вакцини проти коронавірусу Pfizer. Зокрема США нададуть спеціальні холодильники для зберігання препарату. Про це повідомила Крістіна Квін – тимчасово повірена у справах США в Україні.

За словами Квін, США допоможуть налагодити систему транспортування та розподілу речовини, а також слідкуватимуть за безпечністю перевезень.

Також тимчасово повірена додала, що постачання 117 тис. доз препарату – це не кінець у співпраці України та США щодо вакцини.

Коли Україна отримає перші дози вакцини

У середині лютого Україна отримає 117 тис. доз вакцини від коронавірусу від фармкомпаній Pfizer і BionTech.

Постачання відбудеться завдяки глобальній ініціативі з розподілу вакцини COVAX.

Джерело: Суспільне