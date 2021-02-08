Під час розгляду справи про збитий авіалайнері рейсу МН17 суд оголосив своє рішення щодо запитів адвокатів обвинуваченого росіянина Олега Пулатова і зробив перерву до 15 квітня 2021 року.

Засідання відбулося 8 лютого 2021 року.

– Суд зупиняє оцінку розслідування у справі проти обвинуваченого Пулатова до 15 квітня 2021 року, 10.00. Він також призупиняє до цього ж дня розслідування у справі проти обвинувачених Гіркіна, Дубинського і Харченка, – заявив представник суду.

Раніше представники захисту Пулатова просили допустити експерта російського виробника системи Бук Алмаз-Антей до дослідження уламків. Суд дозволив експертам дослідити їх, але жодних кроків не було зроблено. Тому суд не вважав за необхідне відповідати на цей запит.

Крім того, суд відмовив адвокатам, які просили надати знімки всіх уламків літаку, зокрема тих, які не транспортувалися до Нідерландів і залишилися в Україні.

Відхилили і запити щодо бази даних радарів та інтерв’ю з сепаратистом на ім’я Леон з незаконного формування у Костянтинівці.

– Слідство чітко роз’яснило, що прокуратура кілька разів просила українську владу передати всі дані щодо інших систем радарів, і вона отримали відповідь, що всю інформацію передали. Тому цей запит відхилений, – уточнив головуючий суддя.

Також суд оголосив рішення щодо лінгвістичної експертизи телефонних розмов, які були перехоплені. Він доручив Путатову надати інформацію, у яких розмовах він брав участь.

Катастрофа МН17

Після масштабної авіакатастрофи боїнга МН17, яка сталася 17 липня 2014 року і спричинила смерть людей, ця справа розглядається у суді.

1 лютого 2021 поновилися слухання.

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