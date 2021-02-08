Служба безпеки Великої Британії проводить розслідування щодо майже 200 британських вчених, яких підозрюють у передачі Китаю секретних відомостей у галузі новітніх озброєнь.

За даними видання The Times з посиланням на інформативне джерело, вони підозрюються у “порушенні строгих експортних обмежень, що спрямовані на запобігання передачі інтелектуальної власності у стратегічно важливих сферах ворожим державам”.

Нині уряд Великої Британії збирається направити відповідні повідомлення майже 200 громадянам Сполученого Королівства, котрі працюють у десятці найбільших університетів Великої Британії.

Вони підозрюються у передачі КНР результатів секретних досліджень у галузі військових технологій, що стосуються конструкцій ракет, літаків та кіберзброї.

Деякі з науковців, які перебувають під слідством, підозрюються у ненавмисному порушенні законів шляхом укладення комерційних угод з китайськими компаніями.

— Найближчим часом ми побачимо у судах десятки вчених, – заявило джерело The Times.

Винним у порушенні указу від 2008 року про експортний контроль може загрожувати до десяти років тюремного ув’язнення.

Співробітник СБУ передавав секретні дані у цукерках

У серпні 2020 року співробітник Служби безпеки України та військовий пенсіонер були затримані за передачу секретних матеріалів за кордон. Носій вони заховали у цукерку.

Правоохоронець виконував завдання так званих кураторів. Він збирав інформацію, яка є державною таємницею, аби передати представникам спецслужб іноземної держави.