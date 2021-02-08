PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Марія Степанюк |

У Британії 200 вчених підозрюють у передачі секретних технологій КНР – вони під слідством

Служба безпеки Великої Британії проводить розслідування щодо майже 200 британських вчених, яких підозрюють у передачі Китаю секретних відомостей у галузі новітніх озброєнь.

Вертоліт британської армії

За даними видання The Times з посиланням на інформативне джерело, вони підозрюються у “порушенні строгих експортних обмежень, що спрямовані на запобігання передачі інтелектуальної власності у стратегічно важливих сферах ворожим державам”.

Нині уряд Великої Британії збирається направити відповідні повідомлення майже 200 громадянам Сполученого Королівства, котрі працюють у десятці найбільших університетів Великої Британії.

Вони підозрюються у передачі КНР результатів секретних досліджень у галузі військових технологій, що стосуються конструкцій ракет, літаків та кіберзброї.

Деякі з науковців, які перебувають під слідством, підозрюються у ненавмисному порушенні законів шляхом укладення комерційних угод з китайськими компаніями.

— Найближчим часом ми побачимо у судах десятки вчених, – заявило джерело The Times.

Винним у порушенні указу від 2008 року про експортний контроль може загрожувати до десяти років тюремного ув’язнення.

Читайте
Шукали секретні розробки: двох російських дипломатів видворили з Колумбії

Співробітник СБУ передавав секретні дані у цукерках

У серпні 2020 року співробітник Служби безпеки України та військовий пенсіонер були затримані за передачу секретних матеріалів за кордон. Носій вони заховали у цукерку.

Правоохоронець виконував завдання так званих кураторів. Він збирав інформацію, яка є державною таємницею, аби передати представникам спецслужб іноземної держави.

Джерело: The Times

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору