У Нідерландах 15 людей похилого віку померли через кілька днів після вакцинації. Всі вони мали серйозні проблеми зі здоров’ям. Двоє з померлих були у віці від 70 до 84 років, а інші 13 – від 85 років.

Ситуацію проаналізував місцевий центр досліджень фармацевтичних ризиків Lareb. За даними фахівців, у всіх зазначених пацієнтів було кілька проблем зі здоров’ям або серйозні хвороби.

За кілька днів після щеплення люди почали скаржитися на побічні ефекти – лихоманку, нудоту та загальне нездужання.

– Ці скарги самі по собі не є причиною смерті, але, можливо, сприяли погіршенню і без того неміцного стану здоров’я у цих немічних людей похилого віку, – зазначила компанія Lareb.

Випадкова вакцинація у Нідерландах

У місті Роттердам, що у Нідерландах, випадково вакцинували жінку. Пацієнтка завітала до лікарні, щоб зробити тест на коронавірус. Потім вона стала не в ту чергу та випадково отримала щеплення.

Джерело: NL Times