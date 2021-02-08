Через складну ситуацію з коронавірусом у Нідерландах продовжили дію комендантської години до весни.
Обмежувальні заходи будуть чинними щонайменше до 2 березня.
У Нідерландах заборонено перебувати на вулиці з 21.00 до 4.30 без вагомих причин.
Водночас влада зазначає, що поки це обмеження не впливає на кількість заражених, проте воно зменшує мобільність громадян.
Карантин у ЄС
Поки країни ЄС не поспішають послаблювати карантинні обмеження, попри те, що у світі активно триває процес масової вакцинації населення.
Водночас деякі з них заявляють про намір посилити карантин, значно зменшити кількість авіаперельотів і закрити кордони.
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Джерело: Telegraaf