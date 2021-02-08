PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Нідерландах продовжили комендантську годину до весни

Через складну ситуацію з коронавірусом у Нідерландах продовжили дію комендантської години до весни.

Нідерланди

Обмежувальні заходи будуть чинними щонайменше до 2 березня.

У Нідерландах заборонено перебувати на вулиці з 21.00 до 4.30 без вагомих причин.

Водночас влада зазначає, що поки це обмеження не впливає на кількість заражених, проте воно зменшує мобільність громадян.

Карантин у ЄС

Поки країни ЄС не поспішають послаблювати карантинні обмеження, попри те, що у світі активно триває процес масової вакцинації населення.

Читайте
Нідерланди вимагатимуть від авіапасажирів негативний тест на Covid-19

Водночас деякі з них заявляють про намір посилити карантин, значно зменшити кількість авіаперельотів і закрити кордони.

Детальніше про карантин у ЄС читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Telegraaf

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка