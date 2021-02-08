У німецькому місті Оснабрюк у пенсіонерів, яких вакцинували проти коронавірусу, виявили британську мутацію вірусу.

14 мешканців будинку для літніх людей імунізували речовиною від компанії BioNTech та Pfizer у січні 2021 року. У лютому їм провели тестування, яке підтвердило хворобу, викликану штамом.

Водночас у пенсіонерів фіксували легкі симптоми хвороби. Це може свідчити про те, що вакцина захистила їх від важкого перебігу хвороби.

Попри це, фахівці закликають ретельніше обстежити хворих, щоб вивчити всі ризики.

Крім того, представники компанії BioNTech опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що вакцина ефективна проти британського і південноафриканського варіантів коронавірусу.

Вакцина проти коронавірусу

Україна має отримати вакцини виробництва чотирьох компаній.

За словами президента країни Володимира Зеленського, серед них – Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Local.de