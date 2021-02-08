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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

В Латвії заблокували россійській телеканал через мову ненависті до України

У Латвії заборонили російський телеканал Росія РТР за використання мови ненависті щодо України.

В Латвії заблокували россійській телеканал через мову ненависті до України

Про це повідомив голова Національної ради з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) Івар Аболіньш. Заборона набуває чинності з 15 лютого і триватиме рік.

Влітку NEPLP зафіксувала мову ворожнечі в передачі 60 хвилин.

– Програмам, що розпалюють ненависть і закликають до війни, немає місця на території Латвії. Росія РТР, яка вважається головною телепрограмою кремлівської пропаганди, перетнула всі межі, і ми захищали, захищаємо, і будемо захищати наш інформаційний простір і в майбутньому, – підкреслив Аболіньш.

Учасники програми та ведуча Ольга Скабєєва називали Україну терористичною державою, а також пропонували ввести російські війська на територію України, щоб ніби то заспокоїти обидві сторони конфлікту.

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З цього моменту NEPLP розпочала процес обмеження трансляції Росії РТР.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав рішення Латвійського уряду в своєму Twitter.

Блокування телеканалів

2 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо низки телеканалів. Вже 3 лютого в 00.00 телеканали 112 Україна, ZIK та Newsone припинили свою трансляцію на території України, їх активи також були заблоковані.

Джерело: NEPLP, Дмитро Кулеба

Фото: Unsplash

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