Понад 105,3 млн інфікованих – така статистика поширення коронавірусу в світі станом на 8 лютого. Тільки за останню добу тестування підтвердило Covid-19 ще у 432 332 осіб.

За даними ВООЗ, за час пандемії померли 2 302 302 людини, з яких 11 752 – за день.

Лідерами за кількістю заражених, як і раніше, є США, Індія, Бразилія, РФ і Велика Британія.

Україна в цьому списку – на 17 місці. За добу у нас зафіксували 2 141 випадок Covid-19, а загалом – 1 246 990.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що до початку 2022 року від Covid-19 планують вакцинувати половину населення України, а перший етап розпочнеться вже в лютому – для медиків і військових.

На сьогодні існує домовленість про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу – Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Першою вакциною, яку отримає Україна в лютому, буде Pfizer, наступного – AstraZeneca.

Водночас у ВООЗ запевнили, що Україна включена в першу чергу поставки вакцин від Covid-19 в рамках ініціативи COVAX.

Міністерство охорони здоров’я очікує вже цього тижня отримати перші заявки на реєстрацію вакцин від коронавірусу.

А за підробку вакцин передбачається посилити кримінальну відповідальність. У Раду направили відповідний законопроект.

Сама вакцинація поки має бути добровільною, а для людей, які вакцинуються або вже перехворіли, скасують певні карантинні обмеження.

Попередження ВООЗ

У ВООЗ попередили, що затягування процесу вакцинації загрожує ще більшою мутацією коронавірусу.

Це пов’язано з нерівномірним розподілом вакцин, хоча доз виготовлено більше, ніж кількість інфікованих людей на планеті.

Тому майже дві третини людей в країнах, де проживає 2,5 млрд населення, не мають жодної вакцини і несуть серйозний ризик передачі інфекції.