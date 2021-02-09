Група європейських депутатів звернулася із листом до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом про відставку Високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

Причиною такого рішення стала “принизлива” поїздка до Москви Жозепа Борреля, яка, на думку євродепутатів, завдала “серйозної шкоди репутації Європейського Союзу”.

— Під час візиту минулого тижня пану Боррелю неодноразово не вдавалося захистити інтереси ЄС. Ми вважаємо, що президент Європейської комісії повинна вжити заходів, якщо пан Боррель не подасть у відставку за власним бажанням, – йдеться у листі до Урсули фон дер Ляєн.

За словами авторів листа, Боррель мав протистояти міністру іноземних справ Росії Сергію Лаврову, який говорив про “зарозумілість ЄС у справі Олексія Навального”, а також мав завершити свою поїздку після звістки про висилку європейських дипломатів через їхню ймовірну участь в акціях протесту на підтримку опозиційного політика.

У вівторок Боррель має доповісти своїм колегам у Єврокомісії про поїздку та обговорити її у Європейському парламенті.

За результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою, а Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

5 лютого стало відомо, що Російська Федерація відкликала дипломатичних представників трьох країн через підтримку лідера опозиції Олексія Навального. Міністерство зовнішніх справ РФ визнало послів Польщі, Німеччини та Швеції персонами нон ґрата.

Через три дні ці країни відповіли відсиланням російських дипломатів зі своїх країн. За попередньою інформацією, будуть відіслані дипломати, які працювали у польському місті Познань та у німецькому Берліні. У Швеції також підтвердили такий запит до посольства РФ.

Джерело: DPA