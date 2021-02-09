Іран розпочне випробування власної другої вакцини проти Сovid-19 на людях

В Ірані представили другий проект вакцини проти коронавірусу Razi Cov Pars, клінічні випробування якої розпочнуться найближчим часом.

Член Національного комітету Ірану щодо вакцин Масуд Сулеймані зазначив, що випробування на людях розпочнуться найближчим чаасом або через тиждень.

За його словами, вакцина, що одержала назву Razi Cov Pars, була розроблена в Науково-дослідному інституті вакцин і сироваток Razi.

Читайте Мексика зіштовхнулася з дефіцитом вакцин проти коронавірусу

На початку першої фази клінічних випробувань, наприкінці грудня 2020 року, щеплення отримають 13 добровольців віком від 18 до 55 років.

Вакцини в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться після 15 лютого.

Перші поставки препаратів, якими будуть вакцинувати українців, МОЗ очікує вже цього тижня.

Джерело: AFP