В Латвії заборонили ретрансляцію 16 російських телеканалів, через те, що Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) не змогла знайти інформацію про представників цих телеканалів у країні.

Це означає, що в Латвії немає жодного офіційного представника, який міг би надати відповідні документи від імені власника та дозвіл на трансляцію цих програм.

Рішення набуде чинності з 10 лютого, повідомив голова NEPLP Іварс Аболіньш.

З 10 лютого припиняють мовлення такі телеканали:

REN TV Baltic;

NTV Mir Baltic;

НТВ Сериал;

НТВ Стиль;

НТВ Право;

Karusel International;

КИНОСЕРИЯ;

Киномикс;

HD Life;

Наше новое кино;

КВН ТВ;

РОДНОЕ КИНО;

ИНДИЙСКОЕ КИНО;

КИНОКОМЕДИЯ;

БОКС ТВ;

Кухня ТВ.

Заборона російських телеканалів

8 лютого голова NEPLP Іварс Аболіньш підписав указ про заборону каналу Росія РТР в Латвії. Таке рішення було ухвалено через мову ненависті в бік України у програмі 60 хвилин.

Росія РТР припинить мовлення з 15 лютого.

Джерело: NEPLP