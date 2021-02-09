В Латвії заборонили ретрансляцію 16 російських телеканалів, через те, що Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) не змогла знайти інформацію про представників цих телеканалів у країні.
Це означає, що в Латвії немає жодного офіційного представника, який міг би надати відповідні документи від імені власника та дозвіл на трансляцію цих програм.
Рішення набуде чинності з 10 лютого, повідомив голова NEPLP Іварс Аболіньш.
З 10 лютого припиняють мовлення такі телеканали:
- REN TV Baltic;
- NTV Mir Baltic;
- НТВ Сериал;
- НТВ Стиль;
- НТВ Право;
- Karusel International;
- КИНОСЕРИЯ;
- Киномикс;
- HD Life;
- Наше новое кино;
- КВН ТВ;
- РОДНОЕ КИНО;
- ИНДИЙСКОЕ КИНО;
- КИНОКОМЕДИЯ;
- БОКС ТВ;
- Кухня ТВ.
Заборона російських телеканалів
8 лютого голова NEPLP Іварс Аболіньш підписав указ про заборону каналу Росія РТР в Латвії. Таке рішення було ухвалено через мову ненависті в бік України у програмі 60 хвилин.
Росія РТР припинить мовлення з 15 лютого.
Джерело: NEPLP