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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Латвія заборонила трансляцію 16 російських телеканалів

В Латвії заборонили ретрансляцію 16 російських телеканалів, через те, що Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) не змогла знайти інформацію про представників цих телеканалів у країні.

Латвія заборонила трансляцію 16 російських телеканалів

Це означає, що в Латвії немає жодного офіційного представника, який міг би надати відповідні документи від імені власника та дозвіл на трансляцію цих програм.

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Рішення набуде чинності з 10 лютого, повідомив голова NEPLP Іварс Аболіньш.

З 10 лютого припиняють мовлення такі телеканали:

  • REN TV Baltic;
  • NTV Mir Baltic;
  • НТВ Сериал;
  • НТВ Стиль;
  • НТВ Право;
  • Karusel International;
  • КИНОСЕРИЯ;
  • Киномикс;
  • HD Life;
  • Наше новое кино;
  • КВН ТВ;
  • РОДНОЕ КИНО;
  • ИНДИЙСКОЕ КИНО;
  • КИНОКОМЕДИЯ;
  • БОКС ТВ;
  • Кухня ТВ.

Заборона російських телеканалів

8 лютого голова NEPLP Іварс Аболіньш підписав указ про заборону каналу Росія РТР в Латвії. Таке рішення було ухвалено через мову ненависті в бік України у програмі 60 хвилин.

Росія РТР припинить мовлення з 15 лютого.

Джерело: NEPLP

Фото: Pixabay

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