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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Мексика зіштовхнулася з дефіцитом вакцин проти коронавірусу

Під час другого місяця проведення масової імунізації у Мексиці виникла проблема з нестачею вакцини проти коронавірусу.

вакцинація, вакцина, щеплення

Нині влада країни намагається вирішити це питання.

– Працюємо щодня з позитивним настроєм… Намагаємося вирішити проблеми, подолати всі перешкоди, – зазначив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Вакцинація у Мексиці розпочалася ще у грудні 2020 року. Тоді до країни відправили понад 766,3 тис. доз речовини компанії Pfizer. Однак після цього постачання припинилося.

За словами очільника країни, воно має відновитися у лютому.

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Крім того, країна проводить переговори з іншими постачальниками.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі лише у грудні розпочався процес масової вакцинації населення.

Попри це, країни уже у січні почали висловлювати побоювання щодо недостатньої кількості та дефіциту речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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