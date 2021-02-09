Під час другого місяця проведення масової імунізації у Мексиці виникла проблема з нестачею вакцини проти коронавірусу.
Нині влада країни намагається вирішити це питання.
– Працюємо щодня з позитивним настроєм… Намагаємося вирішити проблеми, подолати всі перешкоди, – зазначив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.
Вакцинація у Мексиці розпочалася ще у грудні 2020 року. Тоді до країни відправили понад 766,3 тис. доз речовини компанії Pfizer. Однак після цього постачання припинилося.
За словами очільника країни, воно має відновитися у лютому.
Крім того, країна проводить переговори з іншими постачальниками.
Вакцинація проти коронавірусу
У світі лише у грудні розпочався процес масової вакцинації населення.
Попри це, країни уже у січні почали висловлювати побоювання щодо недостатньої кількості та дефіциту речовини.
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