Найстарша мешканка Європи одужала від Covid-19 за кілька днів до 117-річчя

Найстарша мешканка Франції та Європи сестра Андре одужала від коронавірусної хвороби за кілька днів до 117-го дня народження.

Вона розповіла, що 16 січня отримала позитивний результат тесту на Covid-19.

– Я навіть не підозрювала, що це у мене є, – пояснила вона.

Сестра Андре, яка проживає в будинку для літніх людей Святої Катерини Лабуре в Тулоні, була обмежена у своїй кімнаті весь січень, не маючи змоги відвідувати меси.

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Відповідальний за комунікацію в будинку літніх людей Девід Тавелла розповів, що Андре не запитувала, як хвороба вплине на її здоров’я. Її цікавив вплив на звички – прийом їжі, сон.

– Вона хотіла знати, наприклад, чи зміниться графік їжі або сну. Вона не виявляла страху перед хворобою. З іншого боку, вона дуже переживала за інших мешканців, – сказав він.

Загалом, 81 із 88 людей похилого віку, які мешкають у цьому будинку літніх людей, захворіли на коронавірус. Близько десяти з них померли.

Тим часом у Нідерландах 15 людей похилого віку померли через кілька днів після вакцинації проти коронавірусу. Всі вони мали серйозні проблеми зі здоров’ям. Двоє з померлих були у віці від 70 до 84 років, а інші 13 –від 85 років.

Джерело: BFMTV