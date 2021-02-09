Коронавірус в Україні та світі не відступає. У світі зафіксовано 106 008 943 випадків Covid-19 станом на 9 лютого.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Російська Федерація та Велика Британія. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.

Коронавірус у світі – останні новини

У Франції школярам заборонили носити захисні маски, виготовлені власноруч. Учасники навчального процесу, зокрема і вчителі, повинні змінювати засоби індивідуального захисту кожні дві години.

Французькі науковці розробили новий тест на Covid-19, який можна зробити за допомогою смартфона. Для цього необхідно USB-провід під’єднати до пристрою, попередньо помістивши на нього смужку для зразка з носа.

Іран повідомив, що найближчим часом розпочне випробування власної вакцини Razi Cov Pars на людях.

ВООЗ оголосила результати дослідження щодо виникнення коронавірусу, яке протягом чотирьох тижнів проводили в Ухані.

Фахівці організації заявили, що не можуть встановити, яка тварина стала джерелом коронавірусу. Виникнення вірусу у лабораторних умовах вони відкидають.

У Південній Кореї розпочали тестувати на Covid-19 домашніх тварин. Напередодні хворобу діагностували у кішки.

Карантин і коронавірус в Україні

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що захворюваність в Україні знизилася втричі.

9 лютого МОЗ повідомило про 2 656 нових випадків коронавірусу, загалом захворіло 1 249 646 осіб. Від ускладнень Covid-19 за останню добу померли 127 пацієнтів. За час пандемії зареєстровано 23 771 смерті.

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