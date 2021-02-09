Понад 304 тис. нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Загальна кількість заражених Covid-19 на планеті станом на 9 лютого сягнула 106 125 682.

Від ускладнень коронавірусної хвороби, за даними ВООЗ, померло вже 2 320 497 осіб, з яких 8 021 – за останній день.

Де найбільше випадків Covid-19

США – 26 746 377;

Індія – 10 847 304;

Бразилія – ​​9 524 640;

Росія – 3 967 281;

Велика Британія – 3 959 788.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків

США – 459 903;

Бразилія – ​​231 534;

Індія – 155 158;

Велика Британія – 112 798;

Італія – ​​91 580.

Читайте У ВООЗ назвали ймовірну гіпотезу походження коронавірусу в Ухані

Коронавірус в Україні

Станом на 9 лютого на коронавірус в Україні захворіло 1 249 646 осіб, з яких 2 656 – за останню добу.

За час пандемії помер 23 771 українець, а за день – 127 пацієнтів.

Одужали загалом 1 084 608 осіб, за минулу добу подолали хворобу 8 865 українців.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській і Закарпатській області, а також у Києві.