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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Понад 106 млн інфікованих на планеті: коронавірус у світі 9 лютого

Понад 304 тис. нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Загальна кількість заражених Covid-19 на планеті станом на 9 лютого сягнула 106 125 682.

Карантин, коронавірус

Від ускладнень коронавірусної хвороби, за даними ВООЗ, померло вже 2 320 497 осіб, з яких 8 021 – за останній день.

Де найбільше випадків Covid-19

  • США – 26 746 377;
  • Індія – 10 847 304;
  • Бразилія – ​​9 524 640;
  • Росія – 3 967 281;
  • Велика Британія – 3 959 788.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків

  • США – 459 903;
  • Бразилія – ​​231 534;
  • Індія – 155 158;
  • Велика Британія – 112 798;
  • Італія – ​​91 580.
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Коронавірус в Україні

Станом на 9 лютого на коронавірус в Україні захворіло 1 249 646 осіб, з яких 2 656 – за останню добу.

За час пандемії помер 23 771 українець, а за день – 127 пацієнтів.

Одужали загалом 1 084 608 осіб, за минулу добу подолали хворобу 8 865 українців.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській і Закарпатській області, а також у Києві.

Фото: Depositphotos

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