Португалія рекомендує вакцину AstraZeneca лише для осіб віком до 65 років

У Португалії Міністерство охорони здоров’я заявило, що вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca бажано застосовувати лише людям молодшим 65 років.

Ця країна стала останьою у Європі, яка висловила застереження щодо ефективності медичного засобу для літніх людей.

Окрім того у відомстві зазначили, що вакцинацію осіб у віці 65 років та більше не слід відтерміновувати, якщо вакцина AstraZeneca є єдиною доступною.

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Перша партія вакцин від коронавірусу фармкомпанії AstraZeneca надійшла до країни в неділю у кількісті 42,3 тис. доз.

Наразі Португалія також отримала близько 390 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech та 19,2 тис. доз вакцини Moderna.

AstraZeneca в Україні

У лютому 2021 року Україна отримає майже 1 млн доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Цей препарат отримають усі категорії населення, але якщо з’являться факти негативного впливу на організм, МОЗ перегляне використання в певних вікових групах.