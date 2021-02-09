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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Серця з ліхтарів: у Росії анонсували нові акції на підтримку Навального

У Росії готують нові акції протесту на підтримку лідера опозиції Олексія Навального, якого напередодні ув’язнили. Мітинги  у незвичному форматі пройдуть 14 лютого, про це повідомив соратник політика Леонід Волков.

Олексій Навальний

Волков закликав у мережі росіян виходити на вулиці з ліхтарями 14 лютого. Жителі великих міст о 20.00 вийдуть з будинків і засвітять ліхтарі або свічки у формі серця.  Помічник Навального пропонує потім опублікувати фото у соціальних мережах.

Акція триватиме протягом 15 хвилин.

– Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Можливо, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять, але, насправді, вони змінять все, – підкреслив Волков.

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Акції на підтримку Навального

Наймасштабніші акції на підтримку Олексія Навального відбулися 23 та 31 січня у великих російських містах, а також за кордоном.

Після того, як Навального ув’язнили на 3,5 роки, 2 лютого протести у Росії посилились. Тоді силовики заарештували велику кількість людей.

Джерело: Леонід Волков

Фото: Getty Images

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