У Росії готують нові акції протесту на підтримку лідера опозиції Олексія Навального, якого напередодні ув’язнили. Мітинги у незвичному форматі пройдуть 14 лютого, про це повідомив соратник політика Леонід Волков.

Волков закликав у мережі росіян виходити на вулиці з ліхтарями 14 лютого. Жителі великих міст о 20.00 вийдуть з будинків і засвітять ліхтарі або свічки у формі серця. Помічник Навального пропонує потім опублікувати фото у соціальних мережах.

Акція триватиме протягом 15 хвилин.

– Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Можливо, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять, але, насправді, вони змінять все, – підкреслив Волков.

Акції на підтримку Навального

Наймасштабніші акції на підтримку Олексія Навального відбулися 23 та 31 січня у великих російських містах, а також за кордоном.

Після того, як Навального ув’язнили на 3,5 роки, 2 лютого протести у Росії посилились. Тоді силовики заарештували велику кількість людей.

Джерело: Леонід Волков