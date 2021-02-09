Лідери Демократичної та Республіканської партій Сенату США дійшли спільної згоди про порядок і терміни проведення судових слухань з імпічменту 45-ого президента США Дональда Трампа.

Слухання мають розпочатися у вівторок, 9 лютого.

– Я і лідер республіканців провели консультації з менеджерами з імпічменту Палати представників, так і з адвокатами екс-президента Трампа й домовились ухвалити двопартійну резолюцію, яка регулюватиме порядок і терміни майбутнього судового розгляду, – заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чарльз Шумер.

Він підкреслив, що це забезпечить чесний і справедливий процес імпічменту.

Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл підтвердив досягнення такої домовленості, зазначивши, що вона зберігає права обох сторін.

– Це дасть сенаторам, що виступатимуть у якості присяжних, достатньо часу для розгляду справи та аргументів, – зауважив Макконнелл.

Відповідно до угоди, спочатку Сенат має проголосувати, чи не суперечить судовий розгляд імпічменту президента Конституції США.

Наприкінці січня Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Главу Білого дому звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Новообраний президент США Джо Байден закликав більшість в Сенаті не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту Трампа.

Сам Байден ніколи не був у захваті від ідеї імпічменту Трампа, хоча і не заважав цього процесу.