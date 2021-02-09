У Великій Британії виявили дві нові мутації Covid-19. Перший штам зафіксували в Брістолі, другий – у Ліверпулі.
Виявлений у Брістолі так званий штам Кента викликає занепокоєння консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів.
Вчені вважають, що він може “втручатися” в роботу вакцини.
Попри це експерти впевнені в тому, що вакцини будуть працювати проти різних варіантів вірусу.
Тим часом мутація, виявлена в Ліверпулі, класифікована як варіант, що розслідується.
Наразі Громадська охорона здоров’я Великої Британії виявила 76 випадків цих двох нових варіантів вірусу.
Новий штам коронавірусу в Британії
14 грудня стало відомо про появу нового штаму коронавірусу у Великій Британії. Його виявили в 60 регіонах країни.
Через це в низці держав запровадили додаткові протиепідемічні заходи.