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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

У Великій Британії виявили дві нові мутації Covid-19

У Великій Британії виявили дві нові мутації Covid-19. Перший штам зафіксували в Брістолі, другий – у Ліверпулі.

вакцина від коронавірусу

Виявлений у Брістолі так званий штам Кента викликає занепокоєння консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів.

Вчені вважають, що він може “втручатися” в роботу вакцини.

Попри це експерти впевнені в тому, що вакцини будуть працювати проти різних варіантів вірусу.

Тим часом мутація, виявлена ​​в Ліверпулі, класифікована як варіант, що розслідується.

Наразі Громадська охорона здоров’я Великої Британії виявила 76 випадків цих двох нових варіантів вірусу.

Новий штам коронавірусу в Британії

14 грудня стало відомо про появу нового штаму коронавірусу у Великій Британії. Його виявили в 60 регіонах країни.

Через це в низці держав запровадили додаткові протиепідемічні заходи.

Джерело: Sky News

Фото: Dreamstime

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