Експерти місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають малоймовірним лабораторне походження нового коронавірусу. Про це заявив глава експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек під час прес-конференції в Ухані за участю експертної комісії КНР.

— Гіпотеза про те, що всьому виною – витік з лабораторії, вкрай малоймовірна. І це не та гіпотеза, яка потребує подальшого вивчення у межах пошуків джерела походження вірусу, – заявив Бен Ембарек.

Бен Ембарек підкреслив, що вся робота, що була пророблена для встановлення походження вірусу вказує на природне джерело, а саме кажанів.

Однак через те, що в Ухані не спостерігається великих популяцій кажанів, фахівці вивчають інші види тварин, від яких еволюціонував коронавірус і міг передатися людині. Також експерти ВООЗ не виключають, що спочатку вірус міг потрапити на ринок саме через продукти.

— Ринок в Ухані займався, переважно, замороженими продуктами тваринного походження, морепродуктами, – додав Бен Ембарек.

Бен Ембарек зазначив, що є потенціал для подальшого встановлення ланцюжка поширення вірусу, вивчаючи поставки на ринок і досліджуючи види тварин, що могли стати ланкою поширення.

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Гіпотезу про те, що коронавірус виник через витік із лабораторії озвучував 45-й президент США Дональд Трамп та колишній держсекретар Майк Помпео. Зокрема, Трамп заявляв, що витік міг статися через некомпетентність китайських вчених.

Під час прес-конференції експерти ВООЗ такою заявили, що окрім ринку Хуанань в Ухані спалахи коронавірусу у грудні 2019 року були й на інших ринках.

Візит ВООЗ до Китаю

Експерти ВООЗ приступили до роботи 28 січня після того, як відбули обов’язковий двотижневий карантин після прибуття до Китаю.

Вони ознайомилися із ситуацією на низці міських ринків Уханя, відвідали кілька лікарень, центр хвороб тварин та Уханьський інститут вірусології.

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