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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У ВООЗ не можуть точно встановити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що не можуть встановити, яка тварина стала джерелом коронавірусу. Про це повідомили під час прес-конференції в Ухані після чотирьох тижнів розслідування походження Covid-19.

ВООЗ

Очільник китайської експертної комісії з реагування коронавірусу Лян Ваньнянь заявив, що доказів поширення в Ухані вірусу до грудня 2019 року немає. Він додав, що деякі випадки захворювання не показали зв’язку із ринком морепродуктів, як це було спершу.

— Можливо, ринок морепродуктів в Ухані міг стати центром поширення вірусу. На основі наявної інформації неможливо визначити, як SARS-CoV-2 потрапив на ринок в Ухані, – сказав Ваньнянь.

За його словами, китайські фахівці разом з колегами з ВООЗ впевнилися, що на ринку були сліди вірусу на поверхні і їх могли занести люди або тварини, якими торгували на ринку.

Водночас експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек заявив, що окрім ринку Хуанань в Ухані спалахи коронавірусу у грудні 2019 року були й на інших ринках.

Також безпосередню пряму передачу вірусу SARS-CoV-2 від кажана до людини назвали малоймовірною.

Ембарек наголосив, що передача від тварини до людини через проміжну ланку є найбільш вірогідною гіпотезою походження коронавірусу.

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Covid-19 виявили наприкінці 2019 року на ринку в Ухані. Наразі у місті Ухань працює команда фахівців ВООЗ та експертів КНР, котрі намагаються зрозуміти джерела поширення коронавірусної інфекції.

3 лютого група експертів ВООЗ відвідала Уханьський інститут вірусології. За однією із версій, пандемія почалася через витік вірусу із лабораторії. Напередодні фахівці ВООЗ відвідали центр хвороб тварин в Ухані. Експерти ВООЗ також зустрілися із людьми, котрі одужали від Covid-19 та сім’ями померлих.

Детальніше про місію ВООЗ до Китаю читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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